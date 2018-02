Bei der OÖN-Gala-Nacht des Sports fliegen die Schüler durch die Luft

LINZ. Seit Oktober proben 36 Schüler des Linzer Sport-BORGs für ihre Akrobatik-Shows

Bis zur letzten Minute trainieren die Schüler die Akrobatik-Shows. Bild: Weihbold

Langsam steigt die Nervosität: Seit Oktober feilen 36 Schüler des Linzer Sport-BORGs an ihren Akrobatik-Shows, die sie am kommenden Freitag bei der Gala-Nacht des Sports den Gästen präsentieren werden. Was die Schüler dort zeigen wollen, bedarf exakter Vorbereitung. Jeder Griff muss sitzen, jede noch so schwere Übung muss kinderleicht aussehen. Doch das spornt die jungen Sportler nur noch mehr an: „Die Freude bei den Schülern ist unglaublich groß“, sagt Ulrike Reznar, die die Schüler auf ihre Auftritte vorbereitet.

Akrobatik, Turnen, Tanz

Insgesamt drei Shows werden bei der Gala-Nacht im Linzer Brucknerhaus gezeigt: Unter der Leitung von Katharina Wendt sind sieben Schüler als Tanz-Team im Einsatz, die Akrobatik-Gruppe wird von Alexander Friedrich vorbereitet und Reznar studierte die Turn-Show mit zwölf Schülern ein. Jede Show-Einlage dauert etwa fünf Minuten und wird zwei Mal gezeigt.

Schüler und Lehrer absolvieren die gesamte Vorbereitung in ihrer Freizeit, von der aufwändigen Zusammenstellung der Choreographie bis zur Anprobe der Kostüme. Mit dabei sind Schüler von der fünften bis zur achten Klasse: „Die älteren unterstützen die jüngeren. Man lernt sich von einer anderen Seite kennen“, sagt Reznar. „Wir wachsen in dieser Zeit richtig zusammen.“

Im Sport-Zweig des Linzer BORGs an der Honauerstraße haben die Schüler pro Woche sieben Stunden Sport. In der siebten Klasse gibt es eine praktische Sport-Matura. Bei der Gala-Nacht können die jungen Sportler zeigen, was sie gelernt haben, sagt Reznar. „Viele reden noch Jahre danach von diesem Auftritt.“ (hes)

Karten gibt es in den OÖN-Verkaufsstellen in Linz, Wels und Ried, unter der OÖN-Ticket-Hotline 0732/7805 805 sowie in allen VKB-Filialen.

