Bei Brand getötet: Trauer in Linzer Lokal-Szene

LINZ. Nach dem tragischen Brandunfall in der Unionstraße trauern die Familienangehörigen, Kollegen und auch die Gäste des bekannten Linzer Hauptplatz-Lokals "Walker" um die 55-jährige Ingrid H.

Die Linzerin, die als Angestellte im "Walker" für den Einkauf zuständig war, hatte auch immer ein offenes Ohr für die Besucher. "Die Gäste haben sie gut gekannt, sie war immer offen für Gespräche und sie hat viele Freundschaften gepflegt", sagt ihr Bruder Harald Duringer, der in Linz die beliebte Bar "Exxtrablatt" betreibt.

Wie es zu dem tödlichen Brandgeschehen in der Wohnung kam, ist nun Gegenstand von Untersuchungen des oberösterreichischen Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Linz.

So viel steht fest: Die Nachbarn in dem Mehrparteienhaus hörten am Samstagabend gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall in der Wohnung der 55-Jährigen und nahmen daraufhin leichten Brandgeruch wahr. Die Linzer Berufsfeuerwehr rückte aus und konnte den Brand in der Erdgeschoß-Wohnung rasch unter Kontrolle bringen.

Darin fanden sie die Frau, die schwerste Brandwunden erlitten hatte. Die COPD-Patientin war auf ein mobiles Sauerstoffgerät angewiesen. Die erste Vermutung eines Brandsachverständigen war, dass sich eine brennende Zigarette durch den ausströmenden Sauerstoff so stark erhitzte, dass es zu einer Stichflamme kam.

"Sie war trotz ihrer Erkrankung lebensfroh, sie dachte nie daran zu sterben", ist ihr Bruder Harald fassungslos. Die 55-Jährige hinterlässt auch zwei Kinder und drei Enkelkinder. Die Bestattungsfeier soll am Donnerstag in einer Woche stattfinden.

