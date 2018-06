Begleiter, Netzwerker und Motivator

Manfred Hinterdorfer ist seit zehn Jahren Regionalentwickler im Bezirk Perg

Manfred Hinterdorfer Bild: lebe

Wer dem gesellschaftlichen Trend zur Urbanisierung ein Stück weit Einhalt gebieten möchte, braucht dazu Kreativität, einen langen Atem und die Fähigkeit, Menschen zu motivieren. Seit genau zehn Jahren ist der Waldhausener Manfred Hinterdorfer als Geschäftsführer der Leader-Region Perg- Strudengau unermüdlicher Antreiber in Sachen Förderung des ländlichen Raums.

„Ein Ziel meiner Arbeit ist es, die Abwanderung in den Landgemeinden zu verringern. Das ist ein wesentlicher Teil des Strategiepapiers unserer Leader-Region“, sagt Hinterdorfer. Denn mit schöner Landschaft alleine wird man junge Familien nicht am Umzug in eine Stadt hindern können. „Es ist wichtig, Arbeitsplätze am Land zu haben, interessante Freizeitangebote anzubieten, Nahversorgung zu gewährleisten und das Vereinsleben zu unterstützen, um Landflucht zu verhindern.“

150 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro, die genau in diese Richtung abzielen, hat der Vater zweier erwachsener Töchter in dieser Zeit begleitet: Vom Klettergarten „Kaolinum“ in Allerheiligen über ein Qualifizierungsprogramm für Unternehmer bis zur Herrinnenhalle im Keltendorf Mitterkirchen. „Ich habe immer versucht, positiv an die Themen heranzugehen, die Menschen miteinander zu vernetzen und die möglichen Projektträger bestmöglich zu unterstützen“, beschreibt der Regionalmanager den Zugang zu seiner Tätigkeit für die Menschen im Bezirk Perg.

Dabei schöpft der begeisterte Wanderer und Facebook-Nutzer vor allem aus der Kreativität der Menschen jener Region im Osten des Landes „in der in Oberösterreich die Sonne aufgeht“. Es vergehe kaum ein Tag, an dem nicht Anrufe oder Anfragen für eine Projektidee an ihn herangetragen würden. „Meine Aufgabe ist es, ähnliche Ideen miteinander zu vernetzen. Und falls etwas nicht als Leader-Projekt mit EU-Förderung umgesetzt werden kann, prüfe ich andere Möglichkeiten, der Idee zur Umsetzung zu verhelfen.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema