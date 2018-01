Baustelle! Ab heute rollen die Pendler mit Tempo 60 über die Autobahnbrücke

LINZ. Bauarbeiten für die Bypässe zur Donaubrücke in Linz sind ab sofort sicht- wie spürbar.

Der Verkehr wird auf der Voestbrücke bis 2020 etwas "enger". Bild: Alexander Schwarzl

In den heutigen Morgenstunden beginnt für die aus dem Mühlviertel nach Linz einpendelnden Autolenker eine neue (Stau-)Zeitrechnung.

Mit dem Start der Arbeiten an den Bypässen zur Autobahnbrücke gilt ab sofort Tempo 60 auf den verschränkten wie verengten Fahrstreifen. Bis März 2020 werden sich die Verkehrsteilnehmer – 100.000 Fahrzeuge rollen pro Tag über die Voestbrücke in Linz – darauf einstellen müssen, dass es zu Behinderungen kommen wird.

"Zeitlich begrenzte" Sperren

Wie berichtet, versucht die Asfinag aber bei dieser Großbaustelle die Beeinträchtigungen so "gering wie möglich" zu halten. So würden viele Arbeiten, die zu zeitlich begrenzten Sperren von Fahrbahnen führen können, in der Nacht bzw. an den Wochenenden erledigt. Tagsüber würden demnach immer zwei Fahrspuren in jede Richtung, wenn auch schmäler als bisher gewohnt, zur Verfügung stehen.

Der gesamte Baustellenbereich vor und nach der Brücke ist 2,5 Kilometer lang. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sich "nach einer Gewöhnungsphase" die Stausituation eher verbessern, sicher aber nicht verschlechtern werde.

Eine Woche lang wird ab heute die Errichtung der Baustellenverkehrsführung in Urfahr dauern. Ab 23. Jänner wiederholt sich dieses Procedere auf der Linzer Seite vor der Autobahnbrücke. Die erste Baumaßnahme dient der Betonierung des sogenannten Mittelstreifens, damit dieser je nach Verkehrsführung in der Baustellenzeit später befahren werden kann.

Ab Ende Februar/Anfang März läuft dann im Bereich Urfahr der gesamte Verkehr, also alle vier Fahrstreifen, auf der Richtungsfahrbahn Freistadt. Die gegenüberliegende Autobahn-Seite ist dann "Baufeld".

In der zweiten Jahreshälfte ist es genau umgekehrt: Der gesamte Verkehr auf vier Fahrstreifen rollt nördlich der Donau auf der Richtungsfahrbahn Wien/Salzburg. Von Juli bis Ende des Jahres ist bei der Anschlussstelle Urfahr zudem die Auffahrt von der Freistädter Straße kommend in Richtung Norden (also nach Freistadt) gesperrt und ein kleiner Umweg über Dornach wird dann notwendig sein.

Weniger Stau, mehr Sicherheit

Weniger Stau und mehr Verkehrssicherheit, insbesondere bei der Fahrt über die Donau, ist das erklärte Ziel der Asfinag für die Landeshauptstadt und die Zehntausenden Pendler, sagte gestern Vorstandsdirektorin Karin Zipperer. Neben dem Ausbau der Mühlkreis-Autobahn (A 7) würde heuer auch noch mit dem Bau der Linzer Autobahn (A 26), besser bekannt als Westring, begonnen werden.

Sind die Bypässe 2020 fertiggestellt, dann wird die Autobahnbrücke durch die Zusatzbrücken über zusätzlich vier Fahrspuren verfügen. Die Hauptbrücke wird dann dem Durchzugsverkehr Richtung Mühlviertel bzw. Richtung A 1 dienen, während die neuen Zusatzbrücken jenen Autolenkern vorbehalten bleiben, die die Brücke nur zum Auf- und Abfahren benützen. Somit würden dann die aktuell größten Rückstaueffekte durch Einordnen und Spurwechsel auf der Brücke entfallen, rechnen die Verantwortlichen.

