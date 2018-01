Baum stürzte auf 41-jährigen Innviertler

KIRCHBERG BEI MATTIGHOFEN. Verletzt wurde ein 41-Jähriger, als am Mittwochnachmittag in Kirchberg bei Mattighofen ein Baum auf ihn herabstürzte. Der Mann hatte gemeinsam mit seinem Vater Forstarbeiten durchgeführt.

Der Unfall passierte gegen 16.15 Uhr. Vater und Sohn wollten einen in vier Meter Höhe geknickten Baum mit einer Motorsäge abschneiden. Der Sohn stieg dazu auf die Frontladeschaufel eines Traktors und ließ sich vom Vater auf die Arbeitshöhe bringen. Dort begann er mit der Motorsäge zu schneiden. Der Baum fiel jedoch nicht wie beabsichtigt einfach nach unten, sondern schnellte zurück in Richtung des 41-Jährigen und traf ihn am Kopf.

Er wurde für einige Minuten bewusstlos, war anschließend aber wieder ansprechbar. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen.

