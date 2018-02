Banküberfall in Wels: Die Polizei sucht nach diesem Mann

WELS. Mit einem Messer bewaffnet hat ein Maskierter am Donnerstagvormittag eine Bank in der Welser Innenstadt überfallen. Die Fahndung läuft.

Eine Großfahndung der Polizei läuft. Bild: Matthias Lauber

In Wels läuft eine Fahndung nach einem Bankräuber, der um 10.00 Uhr am Vormittag die Sparda-Bank in der Salzmannstraße am Marktgelände überfallen hat.

Der Maskierte bedrohte eine 39-jährige Bankangestellte mit einem Messer und forderte in österreichischem Dialekt Bargeld. Dann flüchtete er mit der Beute zu Fuß in Richtung Süden. Wie viel Geld er erbeutet hat, ist nicht bekannt.

Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bis zum Donnerstagnachmittag keinen Erfolg, so die Polizei. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen. Mittlerweile wurde ein Lichtbild des Täters veröffentlicht:

(Bild: Polizei Oberösterreich)

Gesucht wird nach einem 170 Zentimeter großen Mann, dem der linke Zeigefinger fehlt. Zum Tatzeitpunkt trug er Jeans, Turnschuhe, eine schwarze Jacke und hatte einen schwarzen Rucksack mit violetten Seitenstreifen bei sich.

Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des LKA OÖ unter der TelNr. 059133 40 – 3333.

Video: Polizeisprecherin Simone Mayr-Kirchberger im Interview

Mehr Informationen folgen.

