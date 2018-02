Bankräuber mit fehlendem Finger geschnappt

WELS. Nach nur einem Tag konnte ein verdächtiger 42-Jähriger verhaftet werden.

Jener Mann, der am Donnerstag einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bank in Wels verübt hat (die OÖN haben berichtet), ist in Haft. Gestern Abend konnte die Polizei dank drei konkreten Hinweisen aus der Bevölkerung den tatverdächtigen 42-jährigen Welser in seiner Wohnung festnehmen. "Dass dem Mann ein Zeigefinger fehlt, wie die Videoaufnahmen zeigten, war ein besonderes Merkmal, das viele Hinweise nach sich führte", sagt Simone Mayr-Kirchberger von der Polizeipressestelle. Der Verdächtige zeigte sich bei der Festnahme kooperativ und geständig.

Er gab zu, in seinem Rucksack Wechselkleidung und einen anderen Rucksack eingepackt zu haben. Nach dem Überfall zog er sich in einem Hinterhof um, hängte sich den zweiten Rucksack um, entsorgte die Raubutensilien samt Waffe in einem Mülleimer und fuhr heim. Als Motiv gab der arbeitslose Welser eine schlechte finanzielle Lage und Mietschulden an. Er wurde noch gestern in die Justizanstalt Wels überstellt.

