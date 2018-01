Bankomat-Diebstähle: Polizei ist Serientätern auf der Spur

BUCHKIRCHEN. Der jüngste Bankomat-Diebstahl vergangene Woche in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) ist für die Polizei Teil einer Serie.

Diese besteht aus fünf versuchten und vier vollendeten gleichartigen Straftaten im vergangenen Jahr, die einer rumänischen Bande zugerechnet werden, wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung am Freitag bekannt gab.

In der Nacht auf den Donnerstag der vergangenen Woche haben die Täter die Schiebetüre zu der Bank in Buchkirchen aufgezwängt. Sie befestigten einen Gurt an dem Bankomaten im Foyer, banden ihn an ein gestohlenes Auto und rissen ihn damit aus dem Boden. Dann verluden sie den Geldausgabeautomaten auf das Fahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute. Die Fahndung nach ihnen blieb bisher ohne Ergebnis.

Für die Ermittler steht aber ein Zusammenhang mit mehreren gleichartigen Straftaten fest. Die Bankomaten wurden jeweils nach ihrem Diebstahl in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern in entlegenen Waldstücken, aufgelassenen Schotterwerken oder Firmen- oder Industrieanlagen, unbewohnten Bauernhöfen oder sonstigen leer stehenden Objekten geöffnet und dort ebenso wie der verwendete gestohlene Pkw zurückgelassen. Ein Teil der daran beteiligten Täter wurde in Zusammenarbeit mit einer Verbindungsbeamtin in Rumänien inzwischen schon identifiziert gefasst und verurteilt, andere sind noch flüchtig.

Darüber hinaus gebe es gemeinsam mit Landeskriminalämtern aus anderen Bundesländern Ermittlungen in weiteren versuchten und vollendeten Straftaten. Diese seien in einigen Fällen "vielversprechend", heißt es von der Polizei. Aus kriminaltaktischen Gründen sei es aber nicht möglich, mehr dazu zu veröffentlichen.

