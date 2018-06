Bäuerin, Mutter und nun Landesrätin

Maria Hutter (36) aus Luftenberg zieht in die Salzburger Landesregierung ein

Maria Hutter, designierte Landesrätin, Bäuerin und Lehrerin Bild: BARBARA GINDL (APA)

Der Anruf kam wie aus heiterem Himmel: „Maria, willst du Landesrätin werden?“, fragte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) die gebürtige Oberösterreicherin Maria Hutter vor wenigen Tagen. „Das kam komplett unerwartet. Einfacher hätte ich es gehabt, wenn ich Nein gesagt hätte“, sagt die Landwirtin und Mutter von zwei Söhnen.

Am 13. Juni wird sie als eine von nur zwei Frauen in die neue Salzburger Landesregierung einziehen und für die Ressorts Bildung, Naturschutz und Nationalpark verantwortlich sein. Dabei ist für Hutter Bäuerin „der schönste Beruf der Welt“. Schon von klein auf wollte sie Landwirtin oder Lehrerin werden. Am Ende hat sie beides verwirklicht.

Aufgewachsen ist Hutter in Luftenberg an der Donau (Bezirk Perg) ganz ohne landwirtschaftlichen Hintergrund. Ihr Vater war Hauptschul-Direktor, ihre Mutter Frisörin. Nach der Pädagogischen Hochschule in Linz unterrichtete die bodenständige Frau an der Fachschule Lambach, wo sie auch Erzieherin im Internat war. Der Liebe wegen zog sie vor zehn Jahren auf den Bauernhof ihres Mannes Hans in den Salzburger Pinzgau.

Hutters politische Karriere begann 2011 als VP-Geschäftsführerin in ihrer Wahlheimat Bruck an der Großglocknerstraße. Drei Jahre später zog sie in den Gemeinderat ein. Erst im Februar avancierte sie zur Bezirksobfrau der ÖVP-Frauen. Nach dem Angebot, Landesrätin zu werden, nahm sich die leidenschaftliche Vollerwerbs-Bäuerin einen Tag Bedenkzeit, um sich mit ihrer Familie zu beraten. Am Ende ist ihr die Entscheidung leicht gefallen: „So etwas kann nur funktionieren, wenn man auch den Rückhalt daheim hat.“

Mit Oberösterreich verbinden Hutter viele Freunde und ihre Familie, die in Luftenberg und Umgebung leben und regelmäßig in Bruck zu Besuch sind. „Und da bei uns am Bauernhof im Pinzgau alle zusammenhelfen, habe ich es bisher alle zwei bis drei Monate geschafft, nach Luftenberg ‘heim’ zu fahren.“ Als neue Landesrätin könnte das schwieriger werden.

