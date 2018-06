Bäder-Sparkurs: Landesrat geizt mit Antworten

"Diese Beantwortung ist eine Farce." Mit scharfen Worten kritisieren die SP-Landtagsabgordneten Petra Müllner und Thomas Punkenhofer VP-Gemeinde-Landesrat Max Hiegelsberger.

Hiegelsberger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mauthausens Bürgermeister und die Abgeordnete aus Wels wollten nach der Präsentation des Bäder-Investitionsprogramms im April in einer schriftlichen Anfrage unter anderem wissen, welche Bäder gefährdet seien. Tatsächlich findet sich in der zwei Seiten langen Antwort, die den OÖN vorliegt, keine einzige eingeforderte Zahl oder Statistik.

Zum Hintergrund: Laut Bäder-Investitionsprogramm müssen Freibäder bis zum Jahr 2021 zumindest 50 Prozent ihrer Kosten selbst erwirtschaften. Damit wird es eng für viele der 230 öffentlichen Frei- und Naturbäder im Land.

"Zumindest Kostendeckungsdaten aus dem Vorjahr hätte Hiegelsberger veröffentlichen müssen, um den Status quo aufzuzeigen", kritisiert Punkenhofer, dass Grundlagen für die Sparpläne fehlen. Aus Hiegelsbergers Büro heißt es, dass es für konkretere Antworten keine validen Basisdaten gebe, "weil die Zuständigkeiten bis zum Vorjahr in zwei verschiedenen Ressorts lagen und erst zusammengeführt werden müssen." Es gebe aber ein solides Investitionsprogramm mit jährlich 6,5 Millionen Euro, das Budget sei verdreifacht worden, um das Angebot in den Regionen zu sichern. Punkenhofer: "Da es keine Antworten gibt, dürfte die Lage dramatisch sein." Das Bäder-Investitionsprogramm schlägt also weiter Wogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema