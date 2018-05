Bad Ischl: Bar darf sich nicht "asylantenfrei" nennen

Wenn Obrigkeiten den Untertanen vorschreiben, welche Begriffe zu verwenden sind und welche nicht (erlaubte Wortwahl = regimekonform, verbotene Wortwahl = regimekritisch und wird verfolgt), ist das immer ein Hinweis auf eine totalitäre Gesinnung. Das hatten wir schon im 3. Reich und im Stalinismus. Ach ja, und heute in der ach so demokratischen EU und ihren Vasallen. Indem Sprech-und Schreibverbote verhängt werden, werden auch Denkverbote ausgesprochen. Was soll an dem Begriff "Asylant" schlechter sein, als am Wort "Asylwerber"? (für mich sind das eher Aslyforderer) Was soll am Wort "Ausländer" schlechter sein als an dem Wortungetüm "Mensch mit Migrationshintergrund"? Sollte und die Meinungsfreiheit nicht wichtiger sein als die vermeintliche Diskriminierung von Leuten, die widerrechtlich und illegal unsere Grenzen überschritten haben. Wer kann uns vorschreiben, dass wir diese Entwicklungen gutheißen müssen? Weniger Sprachpolizei, mehr Gedankenfreiheit.

Sprechverbote sind Denkverbote.