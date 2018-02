Ayurveda-Kur mit schlimmen Folgen

LINZ. Bei einer Routineuntersuchung in der Kläranlage im Bereich des Attersees hat die Umweltkontrolle des Landes O.Ö. einen massive Umweltbeeinträchtigung durch Quecksilber nachgewiesen.

Im Klärschlamm wurde eine hohe Konzentration des Metalls entdeckt, berichtete Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) heute auf einer Pressekonferenz in Linz.

Demnach war am 3. Juli 2017 bei der Überprüfung des Klärschlamms des Reinhalteverbandes Attersee eine Quecksilberkonzentration von neun Milligramm pro Kilo gefunden worden (Grenzwert: 7 mg/kg). Nachdem die Abteilung Wasserwirtschaft zunächst ohne Ergebnis Kanalstränge von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Zahnarztpraxen geprüft hatte, wurden die Kontrollore in einem Privathaus 17 Kilometer von der Kläranlage entfernt fündig.

Mit Hilfe eines tragbaren Quecksilber-Analysegerätes wurde als Quelle der Verunreinigung eine Wohnung ausgemacht. Einem Labormitarbeiter waren dort Teelichter und eine Art indischer Gebetsschrein aufgefallen. Die Mieterin aus Vöcklabruck gab an, ein helles Pulver und eine schwarze Paste kiloweise aus einem indischen Kloster für eine Ayurveda-Kur mitgebracht zu haben. Vor allem im Geschirrspüler und in den Abwasserrohren fanden sich hohe Quecksilberwerte.

Insgesamt vier Kilo reines Quecksilber gelangten so über Monate in das Kanalsystem. Der verseuchte Klärschlamm wird in Lenzing sicher verwahrt und muss nun fachgerecht entsorgt werden. Die Frau muss sich einer langwierigen Entgiftung unterziehen. Für die anderen Bewohner des Hauses konnte Entwarnung gegeben werden. Wer die Entsorgungskosten des verunreinigten Klärschlamms in Höhe von mehr als 100.000 Euro trägt, ist noch offen.

Umweltlandesrat Anschober rät von nicht zertifizierten Ayurveda-Kuren ab. Der Fall zeige einmal mehr, wie gefährlich Medikamente aus dem Ausland sein können. Zertifizierte Ayurveda-Anwendungen, wie sie auch in Österreich angeboten werden, seien gesundheitlich unbedenklich.

