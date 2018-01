Autoschlüssel stecken lassen: Diebe flüchteten unerkannt

KIRCHBERG-THENING/HÖRSCHING. Erfolglos blieb am Donnerstagnachmittag die Suche nach zwei jungen Männern, die mit einem unversperrten Auto in Kirchberg-Thening davongefahren waren.

Da der Schlüssel im Zündschloss steckte, hatten die Diebe leichtes Spiel Bild: colourbox.de

Die Besitzerin hatte den Wagen bei einem Reiterhof abgestellt und ließ den Schlüssel stecken. Das nutzten zwei Männer aus. Sie fuhren mit dem fremden Auto in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 14.32 Uhr auf der Theninger Straße, der B 133, in südliche Richtung.

Bei der Flucht stieg der Fahrer ordentlich aufs Gaspedal, weshalb er von einer Hörschinger Streife mittels Handzeichen zum Anhalten aufgefordert wurde. Der Lenker blinkte laut Polizei noch nach rechts, dürfte es sich aber dann doch anders überlegt haben, gab wieder Gas und fuhr weiter.

Der Diebstahl war zu diesem Zeitpunkt noch nicht angezeigt worden. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, verloren das gestohlene Fahrzeug jedoch aus den Augen. Eine aufmerksame Passantin bemerkte das abgestellte Auto schließlich in der Nähe der Kirchenholzstraße 6 in Hörsching. Die jungen Diebe sollen in den angrenzenden Wald "Kirchenholz" geflüchtet sein.

Bevor die Autobesitzerin ihren Wagen wieder bekam, hatten mehrere Streifen sowie der Hubschrauber "Libelle" eine Suche nach den Tätern gestartet. Um 16.30 Uhr musste diese abgebrochen werden.

