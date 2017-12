Autolenker prallte gegen Baum

SCHWAND. Auf der Landesstraße 501 prallte Samstagfrüh gegen 4.30 Uhr ein deutscher Autofahrer gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Unfallwagen eingeklemmt.

Der 39-jährige deutscher Staatsbürger fuhr auf der L501 Richtung Braunau am Inn, als er in der Ortschaft Oberrothenbuch in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallte. Der Lenker wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Der Verletzte, der alkoholisiert war, wurde von der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Feuerwehren Überackern und Ranshofen war mit 12 bzw. 19 Mann im Einsatz. Die L501 war für eine Stunde gesperrt.

