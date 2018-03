Autofahrer gut vorbereitet: Stau blieb aus

LINZ. Die Baustelle auf der A7-Autobahnbrücke ist nun für die Lenker richtig spürbar: Trotzdem reagierten offenbar viele Autofahrer richtig und der Stau blieb aus. Die OÖN waren live vor Ort.

OÖN-Staureporter Herbert Schorn ist live vor Ort und berichtet im Minutentakt über den Stau:

06:52 Uhr: Auf der Brücke herrscht dichter, zähflüssiger Verkehr. Dieser kommt aber nie ins Stocken.

Seit 5.30 Uhr meldet der Verkehrsfunk dichten Verkehr. Die Wartezeiten betragen derzeit etwa fünf bis zehn Minuten.

07:00 Uhr: Staureporter Herbert Schorn berichtet live von der Voestbrücke

07:02 Uhr: Auch im Baustellenbereich selbst ist kein Stau zu sehen. Der Verkehr fließt mit etwa zehn km/h durch die Baustelle.

07:03 Uhr: In Fahrtrichtung Freistadt ist alles frei.

07:07 Uhr: Flüssiger Verkehr im Baustellenbereich.

07:10 Uhr: Verkehrsfunk meldet dichten Verkehr.

07:14 Uhr: Dichter Verkehr auf der Voestbrücke. Vor allem im Bereich der Auffahrt Urfahr.

07:15 Uhr: Von der Baustelle kommend: Aus dem Mühlviertel fahren die Lenker etwa in Schrittgeschwindigkeit auf die Brücke.

07:17 Uhr: Laut Landesverkehrsabteilung der Polizei gibt es keine Meldungen über einen Stau vor der Baustelle.

07:19 Uhr: Es scheint der übliche Morgenverkehr zu sein.

07:21 Uhr: Stau dürfte bis Dornach zurückreichen.

07:23 Uhr: Asfinag-Projektleiter Josef Reischl: „Laut unseren Informationen läuft der Verkehr im Baustellenbereich bisher ohne gröbere Probleme.“

07:27 Uhr: Der Verkehr läuft 300 Meter vor der Voestbrücke in Schrittgeschwindigkeit.

07:39 Uhr: Im Baustellenbereich herrscht flüssiger Verkehr, dafür staut es auf der Ausweichroute auf der B3. Man muss mit circa 20 Minuten Zeitverlust rechnen.

07:50 Uhr: Derzeit kein Stau! Auch nicht vor der Baustelle:

07:52 Uhr: Kaum Verkehr im Baustellenbereich. Offenbar sind viele auf der Ausweichroute unterwegs.

Unser Tipp: nicht die Ausweichroute B3 nehmen, sondern auf der Autobahn bleiben.

08:00 Uhr: Laut Verkehrsfunk hat sich die Situation auf der B3 und der Steyregger Brücke auch beruhigt. Rechnen Sie hier mit fünf Minuten Stau.

08:10 Uhr: Im Baustellenbereich läuft der Verkehr nach wie vor flüssig.

08:12 Uhr: Angesagte Staus finden offenbar nicht statt.

08:15 Uhr: Mit diesen guten Nachrichten beenden wir den Liveticker und wünschen eine gute Fahrt! Kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

Stau am Sonntag

Das gibt es auch im staugeplagten Linz nur selten: Stau am Sonntag. Gestern war das der Fall. Grund war die Baustelle rund um die A7-Autobahnbrücke, wo bis März 2020 zwei zusätzliche Fahrbahnen ("Bypässe") errichtet werden. "Der Stau reichte abschnittsweise von Urfahr bis nach Dornach zurück", berichtet Martin Steininger, Bezirksinspektor bei der zuständigen Autobahn-Polizeiinspektion Neumarkt.

Weiter Staugefahr auf der A7

20 bis 30 Minuten standen Lenker im Stau, die aus dem Mühlviertel auf der A7 nach Linz wollten. In der Folge gab es sogar auf der Leonfeldner Straße Verzögerungen. Grund für den sonntäglichen Stau war, dass auf der A7 für 24 Stunden der Abschnitt zwischen der Ab- und Auffahrt Urfahr Richtung Linz gesperrt worden war, um dort die Baustelle einrichten zu können. Der Verkehr wurde über die Freistädter Straße umgeleitet.

Ab heute droht neue Staugefahr: Ab vier Uhr morgens wird der Verkehr in Urfahr in einem 600 Meter langen Bereich vor der Autobahnbrücke auf der Richtungsfahrbahn Freistadt gebündelt. Das heißt: Alle Lenker, die aus dem Mühlviertel kommen, werden auf diese Richtungsfahrbahn umgeleitet. "Aber es wird in beiden Richtungen weiterhin zwei Fahrstreifen geben", sagt Christoph Pollinger, Sprecher des Autobahnbetreibers Asfinag.

Die Fahrstreifen werden allerdings auf 2,10 Meter verengt sein. Auf der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn wird mit dieser Maßnahme Platz für die Baustelle geschaffen. Diese Regelung gilt bis Ende Juni. "Die Ausfahrt Urfahr ist von der Baustelle jedoch nicht betroffen", sagt Pollinger.

Von Juli bis Ende 2018 rollt dann der gesamte Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Linz. In dieser Zeit ist in Urfahr auch die Auffahrt auf die A7 in Richtung Freistadt gesperrt. Hier werden die Lenker über die Freistädter Straße zur Auffahrt in Dornach gelotst.

Im gesamten Baustellenbereich gilt ein Tempolimit von 60 km/h. Ab dem Sommer wird diese Geschwindigkeitsreduktion per section control überwacht.

"Mehr Zeit einplanen"

Die Polizei wird heute die Verkehrssituation besonders genau im Auge behalten. Polizist Martin Steininger rät Lenkern, sich auf die neue Situation auf der A7 einzustellen: "Es wäre nicht schlecht, zumindest in den ersten Tagen mehr Zeit für den Weg nach Linz einzuplanen." Er vermutet keine allzu großen Verzögerungen, da ja weiterhin in beide Richtungen zwei Spuren zur Verfügung stehen: "Aber es braucht erfahrungsgemäß immer ein bisschen, bis sich die Autofahrer an neue Situationen gewöhnt haben."

