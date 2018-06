Auto überschlug sich nach Unfall auf der Westautobahn

SATTLEDT. Auf dem Dach liegend kam ein Pkw am Freitagnachmittag nach einem Unfall auf der Westautobahn im Gemeindegebiet von Sattledt (Bezirk Wels-Land) zum Stillstand.

Das Auto wurde schwer beschädigt. Bild:

Der Unfall passierte gegen 16:50 Uhr zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und der Autobahnabfahrt Sattledt auf der A1 in Fahrtrichtung Wien: Ersten Informationen zufolge dürften zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein, eines davon kam nach einem Überschlag auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der genaue Unfallhergang war am Abend noch nicht bekannt.

Eine Person wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Sattledt führte die Aufräumarbeiten am Einsatzort durch. Auf der Westautobahn kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nähere Informationen lagen vorerst nicht vor.

Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der FF Sattledt an. (Bild: www.laumat.at)

Erst am Mittwoch hatte ein schwerer Unfall in der Region einen kilometerlangen Stau auf der A1 ausgelöst. Drei Personen wurden bei dem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, teils schwer verletzt – mehr dazu lesen Sie hier.

