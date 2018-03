Auto raste in Asten in ein Lokal

ASTEN. Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagvormittag in Asten (Bezirk Linz-Land).

Was war passiert? Einer 56-jährigen Lenkerin aus Asten war am Samstag gegen 9.15 Uhr beim Einparken vor dem Restaurant „AmPlatz“ in ihrem Heimatort schwindling und schlecht geworden. Aus diesem Grund dürfte sie Vor- und Rückwärtsgang verwechselt haben. Der Mercedes, der mit Automatik betrieben wird, landete zur Gänze in einem Restaurant.

"Die Fahrerin hatte Schmerzen im Knie, wir haben sie dann aus dem Fahrzeug gerettet und versucht, Auto aus dem Lokal herausbringen", sagt Stefan Huber, Einsatzleiter der Feuerwehr Asten.

Die verletzte PKW-Lenkerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Glücklicherweise gibt es keine weiteren verletzten Personen. "Gott sei Dank ist Wochenende. Am Samstag sperren wir erst um 17.30 Uhr auf", sagt Andrea Großalber, die gemeinsam mit Andreas Bauer das „AmPlatz“ im November 2015 eröffnet hat.

Video: Frau fuhr mit Auto in Lokal

