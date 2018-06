Auto landete nach Unfall auf dem Dach

EGGELSBERG. Ein 41-jähriger aus Eggelsberg (Bezirk Braunau) wurde am Montagmorgen bei einem Unfall verletzt.

Bild: vowe

Der Mann war gerade auf der Hackenbucher Landesstraße in Eggelsberg unterwegs, als er plötzlich mit seinem Auto auf das Bankett geriet. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam in einer Wiese auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker konnte noch selbst aus dem Fahrzeug klettern. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Er gab an, er habe einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

