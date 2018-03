Auszubildende Bergretterin stürzte mehr als 60 Meter in die Tiefe

TRAUNKIRCHEN. Beim Aufstieg auf den Kleinen Sonnstein in Traunkirchen ist am Samstagvormittag eine Bergretterin in Ausbildung mehr als 60 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die 27-jährige Kameradin sei „außer Lebensgefahr“, berichtete Peter Pangerl, der Ortsstellenleiter der Traunkirchner Bergrettung. Die Physiotherapeutin ist seit einem Jahr bei der Bergrettung in Ausbildung und war als Anwärterin Teil eines Teams, das am Samstag in der Früh zur Sonnsteinhütte aufbrach, um dort Wartungsarbeiten zu verrichten.

Auf etwa 650 Metern Höhe passierte das Unglück. Die Frau, die in Begleitung eines ausgebildeten Bergretters war, ergriff einen Felsen, der daraufhin abbrach. Die 27-Jährige stürzte 60 bis 100 Meter den Steilhang hinunter. „Ihr Kollege ist sofort zu ihr hinunter gestiegen, hat die Erstversorgung vorgenommen und die Rettungskette in Gang gesetzt“, sagte Pangerl. Auch die anderen Teams, die unterwegs waren, kamen zu Hilfe.

Wegen des Nebels war der Einsatz eines Rettungshubschraubers nicht möglich. Die Schwerverletzte musste daher talwärts getragen werden. Ein Notarztteam transportierte die 27-Jährige ins Krankenhaus nach Gmunden. Die Frau sei die ganze Zeit bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen.

Die 27-Jährige wäre nach ihrer Ausbildung die erste Frau bei der Bergrettung in Traunkirchen. Oberösterreichweit sind es mehr als 20 Frauen, die aktiv bei der Bergrettung dabei ist.

