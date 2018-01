Außergewöhnlicher Verkehrsunfall in Pasching

PASCHING. Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in Pasching. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag in Pischelsdorf (Bezirk Braunau).

Ein 52-jähriger Linzer fuhr am Dienstag gegen 19:30 Uhr in Pasching auf der B139 bei der Abfahrt "Rampe 3" in Richtung eines Einkaufzentrums, geriet in der dortigen Kurve ins Schleudern und stieß gegen die Betonleitwand. Sein Pkw wurde durch den Zusammenstoß nach rechts über die Böschung geschleudert. Durch den Anprall wurden zwei Betonleitwände verschoben, wobei eine Leitwand mittig auf der Gegenfahrbahn zum Sillstand kam.

Ein nachkommender 34-Jähriger aus Wels sicherte die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug und zwei Warndreiecken ab.

Ein wenige Minuten danach von dem Einkaufszentrum kommender 22-Jähriger aus Buchkirchen übersah die auf der Fahrbahn stehende Betonleitwand und rammte diese ungebremst.

Durch den Zusammenstoß wurde die Leitwand gegen das Fahrzeug des Welsers geschleudert, wobei dieser stark beschädigt wurde und sich um über 90 Grad drehte.

„Zwei Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt“ erklärt Manfred Leitner, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pasching.

Dies war nicht der einzige Unfall in Oberösterreich. In Pischelsdorf (Bezirk Braunau am Inn) geriet ein Kleintransporter ins Rutschen und prallte frontal gegen ein Bauernhaus.

