Ausgezeichnet maturiert

LINZ. 5035 Schülerinnen und Schüler traten heuer in Oberösterreich zur Matura an, 824 bestanden sie mit Auszeichnung.

Ein Teil der Geehrten; G. Riha (BRG Solarcity), J. Wolfmayr (BORG Bad Leonfelden),Gratulant und Landeshauptmann T. Stelzer, K. Wagner (HAK Auhof), H. Öhlinger (HLW Vöcklabruck), P. Nussdorfer (HAK 1 Wels) Bild: Land OÖ/Denise Stinglmayr

Wie es in Oberösterreich jahrzehntelang Tradition ist, gratuliert der Landeshauptmann persönlich. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nutzte den ersten Termin gestern im Landhauses auch, um für den Standort Oberösterreich zu werben: "Oberösterreich hat viel zu bieten. Am Arbeitsmarkt, an der Universität und den Fachhochschulen."

