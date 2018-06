Ausflug nach Hallstatt endete für thailändische Reisegruppe dramatisch

BAD GOISERN. Ein schwer verletzter Buslenker, zehn leicht verletzte Passagiere und eine verletzte Pkw-Lenkerin: Das ist die traurige Bilanz des Busunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in Bad Goisern ereignet hat.

Eine 30-köpfige Reisegruppe aus Thailand war von Bad Ischl auf dem Weg zum Weltkulturerbe Hallstatt. Als der Lenker des slowenischen Busunternehmens auf der Salzkammergut-Straße (B145) in Bad Goisern in den Kreisverkehr beim Hofer-Markt einbog, dürfte er zu spät bemerkt haben, dass sich vor ihm ein Stau gebildet hatte. Der Bus stieß gegen den Anhänger eines Lkw, rollte 40 Meter rückwärts und blieb an der Straßenböschung hängen. Durch die Wucht der Aufpralls wurde der Lenker im ramponierten Vorderteil des Busses eingeklemmt.

Binnen Minuten wurde Alarm gegeben. 70 Kameraden der Feuerwehren Bad Goisern und St. Agatha waren im Einsatz, ein Großaufgebot an Rettungskräften, 15 Polizeibeamte, die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle“ und eines Notarzthubschraubers.

Schwierige Bergung

Die geschockten Touristen konnten den Bus selbstständig verlassen. Die zehn Leichtverletzten mussten in den Krankenhäusern Bad Ischl, Gmunden und Bad Aussee behandelt werden, die übrigen wurden zunächst im Sicherheitszentrum der FF Bad Goisern versorgt und dann in ein Notquartier in Bad Goisern gebracht. Mit einem Ersatzbus des slowenischen Unternehmens konnten sie ihre Reise fortsetzen.

"Zur Bergung des eingeklemmten Buslenkers mussten wir mehrere hydraulische Rettungsgeräte einsetzen", sagte Feuerwehr-Kommandant Günter Rainer. Der 41-jährige Slowene wurde mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. Der 35-jährige Lkw-Lenker aus Leoben blieb unverletzt, die Lenkerin eines Pkw, der bei der Kollision ebenfalls beschädigt wurde, musste an der Unfallstelle ärztlich versorgt werden.

Die Salzkammergut-Straße war bis 13 Uhr gesperrt. Pkws wurden vorübergehend durch das Ortsgebiet umgeleitet, Lkws mussten hingegen warten. Viel Lob gibt es von der Polizei für die Einsatzkräfte der Feuerwehr: "Sie haben große Umsicht bewiesen, weil sie an der Unfallstelle sofort Sichtplanen aufgestellt haben." So konnte verhindert werden, dass zahlreiche Autofahrer die Wartezeit für Handy-Fotos nutzten.

Heuer schon vier schwere Unfälle mit Reisebussen

Der Bus-Unfall gestern in Bad Goisern war schon der vierte in diesem Jahr im südlichen Salzkammergut.

28. März, Gosau: 35 Touristen aus Südkorea wurden teils erheblich verletzt, als ihr Reisebus auf der Fahrt von Salzburg nach Hallstatt auf dem Pass Gschütt ins Rutschen kam. Dem kroatischen Lenker gelang es noch, den Bus auf einen Hotel-Parkplatz zu steuern, wo er gegen eine Mauer prallte. Der Kroate wurde schwer verletzt, die Touristen kamen mit leichten Blessuren davon.

1. Mai, Hallstatt: Ein Touristenbus, der auf der Parkterrasse bei der Tunnelröhre in Hallstatt abgestellt war, fing plötzlich Feuer. Die 27 Fahrgäste aus Thailand konnten rechtzeitig aussteigen.

3. Juni, Hallstatt: Infolge Sekundenschlafs geriet ein Pkw-Lenker aus Nußdorf auf der Hallstätter Landesstraße im Ortsgebiet von Hallstatt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem slowakischen Reisebus. Der Lenker wurde schwer verletzt, die Businsassen blieben unverletzt.

