Aus für I-Klassen an Sonderschulen: "Eine Tragödie"

LINZ. Nach wie vor ist die Aufregung um das drohende Aus für Integrationsklassen an Sonderschulen groß.

"Eine Tragödie" nennt das Walter Mayrhofer, Direktor der Nikolaus-Lenau-Schule in Gmunden. "Dinge einfach zu beenden, ohne mit den Betroffenen zu reden, ist eine fatale Vorgehensweise."

Wie berichtet, werden die als Schulversuch laufenden I-Klassen ab Herbst nicht mehr genehmigt. Grund ist eine Weisung des Bildungsministeriums, wonach pro Schultyp und Bundesland nicht mehr als fünf Prozent der Klassen als Schulversuch geführt werden dürfen. Für 2018/2019 plant der Landesschulrat eine Übergangslösung. Besonders drastisch wäre das Aus für die Sonderschule in Gmunden: Sie würde 90 der 120 Schüler verlieren. Das Haus wird gerade um drei Millionen Euro saniert und aufgestockt, um die I-Klassen unterzubringen.

Nun wird in der Causa der Landtag aktiv. Auf Antrag der Grünen beschließen heute alle vier Parteien einstimmig eine Resolution an die Bundesregierung. Darin wird gefordert, dass in Zukunft die I-Klassen an Sonderschulen regulär, ohne Schulversuch, gestartet werden können. "Solange es Sonderschulen gibt, muss es auch dort die Möglichkeit der Integration geben", sagt Grünen-Behindertensprecherin Ulrike Schwarz.

