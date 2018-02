Aus „Langeweile“ zwei Autos von Freund gestohlen

SCHWANENSTADT. Aus „Langeweile“ haben zwei junge Männer zwei Autos einer Familie in Schwanenstadt entwendet und damit eine Spritztour gemacht.

Bild: colourbox

Es begann alles damit, dass der 22-Jährige aus Schwanenstadt und sein 19-jähriger Kumpane aus Gaspoltshofen am vergangenen Freitagnachmittag aus der Wohnung ihres Bekannten die Wohnungsschlüssel mitnahmen. Da die beiden Kollegen wussten, dass ihr 19-jähriger Freund sowie dessen Mutter (45) am Abend nicht zu Hause sein werden, gingen sie gegen 18 Uhr heimlich in die Wohnung in Schwanenstadt und stahlen die zwei Fahrzeugschlüssel sowie zwei Handys.

Anschließend fuhren die beiden Männer mit den gestohlenen Fahrzeugen Richtung Neukirchen bei Lambach und holten Freunde ab. Auf dem Weg dahin verkaufte der ältere Dieb eines der gestohlenen Mobiltelefone an einen Taxilenker, bei dem er Schulden hatte.

Als die Mutter und ihr Sohn gegen 23:30 Uhr heimkamen, bemerkten sie sofort den Diebstahl und alarmierten die Polizei. Rasch führte die Spur auf die beiden amtsbekannten Männer. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Autos in der Ortschaft Pichlwang gestoppt werden. Während sich der 22-Jährige widerstandslos festnehmen ließ, raste der Jüngere davon. Während seiner Flucht fuhr er mit dem Auto gegen eine Schneestange und beschädigte den Pkw im Frontbereich.

In den frühen Morgenstunden war dann aber auch seine „Spritztour“ zu Ende: Der 19-Jährige wurde zuhause festgenommen. Als Motiv gaben die beiden Männer "Langeweile" an. Sie werden an die Staatsanwaltschaft angezeigt.

