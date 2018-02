Aus Rache: Enkel wollte Keller von Opa anzünden

TRAUN. Der 16-jährige Zündler legte bei der Polizei ein Geständnis ab.

Bild: OÖN

Offenbar aus Rache wollte ein 16-Jähriger im Haus seines Großvaters in Traun Feuer legen. Zunächst suchte der Jugendliche beim Anwesen seines Opas am Montag nach brennbarem Material. Er fand laut Polizei brennbare Flüssigkeiten, mit denen er die Wohnungstür besprühte. Doch die Tür ging nicht in Flammen auf. Dann probierte es der 16-Jährige mit der Türmatte, die zwar in Brand geriet. Dieses Feuer trat er aber mit seinen Füßen aus. Schließlich sprühte er im Keller die Holzverkleidung mit Imprägnierspray ein und zündete sie an. Als das Feuer aber von selbst wieder erlosch, verließ der Enkel das Haus. Die Polizei konnten den Jugendlichen rasch ausforschen. Er legte ein Geständnis ab, zeigte aber laut Polizei keine Reue. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

