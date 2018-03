Aufregung um "Herdprämie": Auch OÖ fördert Kinderbetreuung zu Hause

LINZ/SCHWARZENBERG. Eine Vorarlberger Gemeinde hatte mit einer Förderung für Mütter für Aufregung gesorgt. Auch in Oberösterreich wird gefördert, aber anders.

Heftige Diskussionen hat Anfang der Woche ein Bericht aus Vorarlberg ausgelöst: 300 Euro pro Kind bekommen Mütter in der Gemeinde Schwarzenberg, vorausgesetzt, sie melden ihre Kinder nicht zur Betreuung an. Gegner kritisieren, man wolle damit Frauen wieder zurück an den Herd drängen, Befürworter loben die Anerkennung für Hausfrauen.

Doch nicht nur in Schwarzenberg werden Mütter finanziell dafür belohnt, dass sie zuhause bleiben. Auch in Oberösterreich gibt es eine Förderung, allerdings eine andere. Ab dem dritten Geburtstag bis zum Beginn des verpflichtenden Kindergartenjahres gibt es pro Jahr und Kind bis zu 700 Euro, wenn man sein Kind zu Hause betreut.

Wahlfreiheit in Oberösterreich

Einen großen Unterschied gibt es allerdings zum Vorarlberger Modell. "In Oberösterreich haben Mütter, die die Förderung bekommen, die Wahlfreiheit, eine externe Betreuung in Anspruch zu nehmen, etwa eine Tagesmutter", sagt Renate Katzmayr vom Familienreferat des Landes Oberösterreich im Gespräch mit nachrichten.at, "In Schwarzenberg müssen die Mütter die Kinder betreuen".

Der Bonus wird ohne Einkommensgrenzen ausbezahlt und ist auf EU-Inländer beschränkt, wie auf der Website des Landes Oberösterreich nachzulesen ist.

"Lawine für den Rest des Lebens"

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sieht in derartigen Förderungen hingegen keinen Anreiz, zu Hause zu bleiben, wie sie im Gespräch mit den "Vorarlberger Nachrichten" (Freitag-Ausgabe) sagte. Zudem sei die Angelegenheit Gemeindesache. "Damit ist das Thema für mich abgetan."

Gleichzeitig warnte die Ministerin aber davor, dass Frauen zu lange mit dem Wiedereinstieg in den Beruf warten: "Viele Frauen sehen die Kinderbetreuungskosten und gehen deshalb lieber Teilzeit arbeiten. Sie lösen damit eine Lawine für den Rest ihres Lebens aus, weil sie über die Jahre weniger verdienen, in die Pensionsfalle tappen und in die Altersarmut schlittern. Da müssen wir Bewusstsein schaffen", so Bogner-Strauss. "Je länger Frauen nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben, desto schwieriger ist es, wieder in den Beruf einzusteigen."

