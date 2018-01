Aufmerksamer Feuerwehrmann entdeckte Brand in Hackschnitzellager

KALLHAM. Einem aufmerksamen Feuerwehrmann ist es zu verdanken, dass beim Brand eines Hackschnitzellagers in Kallham am Samstag Vormittag Schlimmeres verhindert werden konnte. Er fuhr zufällig an dem Bauernhof vorbei, bemerkte den Rauch und schlug Alarm.

(Symbolbild) Bild: Hannes Draxler

Der Feuerwehrmann entdeckte den Brand in Kallham (Bezirk Grieskirchen) am Samstag um kurz vor halb neun. "Er fuhr zufällig an dem Bauernhof vorbei und sah bei den Fenstern Rauch", berichtet Einsatzleiter Nikolaus Radlmair, Kommandant der Feuerwehr Kallham. Er informierte sofort seine Kollegen. Die Hackschnitzel hatten aus noch unbekannter Ursache zu glosen begonnen. Durch die frühe Alarmierung hatten die Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren den Brand rasch unter Kontrolle.

Die Ablöscharbeiten gestalteten sich aber mühsam. "Wir mussten die Hackschnitzel zuerst händisch aus dem Lager holen, später hatten wir einen Bagger zur Verfügung", sagt Radlmair. Die Löscharbeiten dürften am frühen Nachmittag beendet werden.

