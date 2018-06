Auffahrunfall und Motorradsturz forderten drei Verkehrstote auf A9

INZERSDORF. Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastern sind am Donnerstagnachmittag auf der A9 Richtung Graz ein Lkw-Lenker und sein Beifahrer ums Leben gekommen. Zuvor war ein Motorradfahrer im Tunnel "Falkenstein" tödlich verunglückt.

Der Lenker des dritten Lkw wurde massiv im Führerhaus eingeklemmt. Bild: fotokerschi.at

Die Unfallopfer sollen derart massiv im Führerhaus eingeklemmt worden sein, dass sie noch an der Unfallstelle zwischen Inzersdorf und Micheldorf starben. Sie saßen im hinteren der drei beteiligten Laster. Erst nach zwei Stunden konnten die zwei Personen aus dem polnischen Lkw-Wrack befreit werden.

Zunächst war man nur von einem Opfer ausgegangen. Nachdem die Einsatzkräfte die zusammengeprallten Laster auseinandergezogen hatten, stießen sie auf die zweite tote Person. Ob es sich bei den Verunglückten um Männer oder Frauen handelt, ist noch nicht bekannt.

Die beiden Lenker der vorderen Lkw wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Inzersdorf und Micheldorf wurden um 13.48 Uhr zu dem schweren Auffahrunfall alarmiert. Die Unfallursache ist noch unklar.

Zwei weitere Verkehrstote am Donnerstag

Gegen 6.40 Uhr kam in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) ein Lkw auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen einer Innviertler Familie. Die 42-jährige Mutter wurde getötet, der gleich alte Vater schwer verletzt.Mehr zu dem tragischen Unglück lesen Sie hier.

Auf der Pyhrnautobahn (A9) ist gegen 10.20 Uhr Motorradfahrer tödlich verunglückt. Das Unglück ereignete sich laut Polizei im Tunnel "Falkenstein" kurz nach der Auffahrt St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) in Fahrtrichtung Voralpenkreuz. Bei dem Toten handelt es sich um einen 73-jährigen Deutschen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war der Mann gegen die Gehsteigkante gefahren und in der Folge gestürzt. Nachkommende leisteten Erste Hilfe, der Notarzt und das Rote Kreuz versuchten den Verunglückten wiederzubeleben. Vergeblich. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Schreckliche Unfallserie

Damit waren binnen einer Woche sieben Verkehrstote zu beklagen. Sonntagfrüh war in Regau (Bezirk Vöcklabruck) ein 62-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ums Leben gekommen. In der Nacht auf Montag starb ein 54-jähriger Autofahrer bei einer Kollision mit einem Lastwagen in Linz. In der Nacht auf Mittwoch verunglückte ein 22-Jähriger bei einem Überholmanöver in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) tödlich. Der junge Goiserer hinterlässt eine schwangere Freundin.

