Auf zum Ufern in Urfahr und zum Stadtfest in Steyr

LINZ/STEYR. Feiern Sie mit den OÖNachrichten ein Traum-Wochenende.

Das Ufern in "Urfahr" kam auch gestern schon gut in Schwung Bild: Weihbold

Dieses Wochenende wird gefeiert – und die OÖNachrichten sind mit dabei, wenn in Linz auch heute noch das "Ufern" stattfindet und in Steyr noch bis Sonntag das Stadtfest läuft. Zudem trotzten gestern viele Besucher dem wechselhaften Wetter auch beim Herrenstraßenfest in Linz. Die Stimmung war gut, manche der Aktivitäten wurden kurzerhand ins Innere verlegt.

Ufern: Der Start des Festes an der Donau in Alt-Urfahr war gestern zu Beginn noch gedämpft. Doch trotz Wind und kühleren Temperaturen kam der Zustrom bald in Gang. Heute bieten die Obere Donaustraße und das Steinmetzplatzl jedenfalls noch ausreichend Raum für das Donau-Strand-Fest, wo es ab 10 Uhr viele kulinarische Schmankerl gibt. Kinder finden im Spielegarten im Donaugarten alles, was glücklich macht: Schminken, Hüpfburg, Basteln und einen Spieleparcours. Zahlreiche Stände bieten Handwerkskunst an: Stofftaschen, Silberschmuck, Marmorkunst aus Mexiko und vieles mehr. Ab 15 Uhr spielen Bands auf.

Steyrer Stadtfest: Gestern Abend heizte die oberösterreichische Band "folkshilfe" ihren Fans ein, heute und morgen wird die Stimmung bei der 39. Auflage dieses Festes nicht abebben.

Ein tolles Programm (ab 10.30 Uhr) gibt’s speziell für Kinder in der Oase Dominikanerhof, organisiert vom Verein "Drehscheibe Kind". Nicht vergessen werden dürfen die Auftritte verschiedener Live-Bands auf dem Brucknerplatz und dem Ennskai. Zum Kulturprogramm gesellen sich Modeschauen, dazu gibt es natürlich zahlreiche kulinarische Schmankerl und viel Unterhaltung. Heute Abend findet außerdem ein großes Feuerwerk statt. Am Sonntag steht ab 9.30 Uhr ein Stadtlauf an, bevor das Stadtfest am frühen Nachmittag zu Ende geht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema