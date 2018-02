Auf seinem Begräbnis spielen die "Flamingos"

LINZ. Sein Lokal hat sie berühmt gemacht. Nun spielen die "Flamingos" auf seinem Begräbnis: Jenem von Alfred Mitter, dem früheren Inhaber des legendären Linzer Lokals "Rosenstüberl", der am 20. Februar im 89. Lebensjahr verstorben ist.

Alfred Mitter Bild:

In den Fünfzigerjahren wurde das Tanzcafé zum In-Lokal der Linzer Jugendlichen, weil Rock’n’Roll gespielt wurde. In den Sechzigerjahren gab es dort Live-Musik, unter Bands galt es als Ehre, im Rosenstüberl spielen zu dürfen. Die Flamingos eroberten von dort aus Österreichs Musikszene. Auch heute sind sie noch aktiv, wenn auch in anderer Besetzung: Eines der Gründungsmitglieder, Willi Pfeiffer, starb vor einigen Jahren.

"Als wir die Flamingo angerufen und gefragt haben, ob sie auf der Begräbnis meines Vater spielen würden, haben sie sofort zugesagt", erzählt Alfred Mitters Sohn Harald Mitter. Die Verabschiedung Mitters findet am 2. März am Urnenhain in Linz-Urfahr statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema