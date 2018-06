Auf Lkw-Container geprallt: Motorradlenker tot

LENGAU. Nach einem schweren Unfall am 27. Mai ist nun ein 26-jähriger Motorradfahrer gestorben. Er war in Lengau von der L 505 abgekommen und gegen einen abgestellten Lkw-Container geprallt. Am Dienstag erlag er im UKH Salzburg seinen schweren Verletzungen.

Rettung im Einsatz Bild: vowe

Der 26-Jährige aus Kirchdorf bei Mattighofen war am Sonntag vor einer Woche gegen 16 Uhr mit einem gleichaltrigen Motorradkollegen auf der Kobernaußer Landesstraße in Lengau (Bezirk Braunau) unterwegs gewesen. Sie hatten sich via Funk unterhalten, als der Kirchdorfer in einer Rechtskurve plötzlich seinen vor ihm fahrenden Freund überholen wollte. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen und prallte auf einem Firmenparkplatz gegen einen abgestellten Lkw-Container. Der Innviertler wurde in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg eingeliefert, wo er am Dienstag seinen Verletzungen erlag.

Kommentare anzeigen »





Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema