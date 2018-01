Auch in Wels erschlich sich ein Schüler Zugang zum Lehrer-Computer

STEYR/WELS. Weiterer Fall, bei dem Schüler das Passwort vom Lehrer-PC knackten

Aufregung In Schulen in Wels und in Steyr Bild: colourbox

Dass sich Schüler an der Handelsakademie in Steyr das Computer-Passwort einer Lehrerin erschlichen und sich damit Zugang zu den Angaben von Schularbeiten verschafft haben, ist kein Einzelfall. Die OÖNachrichten berichteten gestern. Ähnliches ereignete sich Ende des abgelaufenen Jahres auch in Wels.

Ebenfalls an einer Handelsakademie hatte dort ein Schüler einen sogenannten "Keyboard-Locker" am Lehrer-Computer zwischengeschaltet, damit konnte er die Tastenanschläge der Pädagogen nachvollziehen und das Passwort knacken. Der Jugendliche verbesserte seine schlechten Noten aber nicht. Die Lehrer waren ihm trotzdem auf die Schliche gekommen, weil am Computer gearbeitet worden war, obwohl sie gar nicht im Zimmer waren. Der Schüler durfte an der Schule bleiben.

Dass die Datendiebe von der Schule verwiesen werden, will auch Ute Wiesmayr, Direktorin der HAK Steyr, nicht: "Sie sollen die Möglichkeit haben, die Schule abzuschließen." Dass die Jugendlichen einen Blödsinn gemacht hätten, das wüssten sie ja mittlerweile.

Aufgeflogen ist der Diebstahl, weil die zwei betroffenen Klassen plötzlich deutlich bessere Ergebnisse bei den Schularbeiten abgeliefert hatten. Auf die Schule kommen trotzdem einige Herausforderungen zu. Die Passwörter der Lehrer wurden bereits allesamt geändert. Nun müssen neue Schularbeiten (Spanisch, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen) erstellt und Termine dafür gefunden werden. Noch ist nicht klar, ob sich das bis zum Semesterende noch ausgeht.

Für Wiesmayr steht auch fest: "Geschummelt wurde immer schon, aber sich Passwörter zu erschleichen gehört nicht zum Schulalltag und ist kein Kavaliersdelikt." Wie berichtet ermittelt die Polizei, die Datendiebe sind geständig. Seitens des Landesschulrates heißt es, dass die Schulen in diesen Fällen für sich selbst verantwortlich seien, da keine Gefahr für Personen bestanden habe.

