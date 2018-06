Auch der LASK ist beim Ball der Oberösterreicher am Ball

LINZ/WIEN. Für Samstag, 9. Juni, haben sich zahlreiche prominente Ballbesucher bei der Premiere im Wiener Rathaus angesagt

Mit dem Ballplakat: LASK-Präsident Gruber, Trainer Glasner Bild: Verein der OÖer

Zum ersten Mal in seiner 117 Jahre langen Geschichte wird der "Ball der Oberösterreicher", der von den OÖNachrichten präsentiert wird, im Sommer stattfinden, und zwar am Samstag in einer Woche. Auch der Ort des traditionsreichsten Trachtenballs Österreichs ist neu: Dieser wird erstmals im wunderschönen Rahmen des Wiener Rathauses stattfinden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer wird an diesem Abend zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Sport begrüßen. Mit dabei sind auch Vertreter des LASK. Unter dem Motto "Wir bleiben am Ball" wird nochmals auf den Aufstieg des Fußball-Traditionsvereins in die Bundesliga und die Teilnahme bei den Qualifikationsspielen zur Europa League angestoßen werden.

Der Verein der Oberösterreicher in Wien, der 1885 gegründet wurde, hat außerdem Song-Contest-Teilnehmer Cesár Sampson für einen Auftritt gewinnen können. Zahlreiche traditionelle und moderne Musikgruppen stehen ebenso auf der Bühne, dazu gibt es ausgesuchte oberösterreichische Kulinarik, Getränkespezialitäten und Schmankerln.

Mit der OÖNcard gibt es Rabatt auf die Eintrittskarten. Erhältlich bei OÖN-Ticket 0732 7805-805, auf nachrichten.at/ticket oder in den Geschäftsstellen Linz, Wels, Ried.

