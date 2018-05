Auch der Bundespräsident setzt sich für I-Klassen ein

LINZ. Alexander Van der Bellen empfing die Initiative, die für Integrationsklassen an Sonderschulen kämpft.

Van der Bellen empfing Schüler, Eltern und Direktoren. Bild: Präsidentschaftskanzlei

Unterstützung von oberster Stelle erhielt gestern die Eltern-Initiative, die sich für den Weiterbestand von Integrationsklassen an Sonderschulen einsetzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing Eltern, Schüler und Direktoren von jenen elf oberösterreichischen Sonderschulen, die vom geplanten Aus der I-Klassen betroffen sind. "Das Recht von Kindern mit Behinderung auf Teilhabe an der Gesellschaft ist nicht verhandelbar", sagte Van der Bellen beim Empfang in der Hofburg.

Wie berichtet wurden die I-Klassen, in denen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung unterrichtet werden, an Sonderschulen bisher als Schulversuch geführt. Dieser wird ab Herbst vom Bildungsministerium nicht mehr genehmigt. Der Landesschulrat kündigte eine Übergangslösung an.

Die Initiative, die bisher schon 23.000 Unterschriften sammelte, kämpft nun für eine Gesetzesänderung, um diese Klassen abzusichern. "Der Empfang bei Van der Bellen ist für uns ein wertvolles Signal der Unterstützung", sagt Sprecherin Barbara Hofer.

Info: www.rettet-die-i-klassen.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema