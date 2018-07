Attersee: Segelboot gekentert und auf Grund gesunken

UNTERACH. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz musste die Wasserrettung in Unterach auf dem Attersee am Sonntagnachmittag ausrücken.

Auf dem Attersee in Unterach, auf der Höhe des Gasthauses Stadler ist am Sonntagnachmittag ein Segelboot gekentert und untergegangen. Die beiden Segler konnten gerettet werden. Das Boot selbst dürfte nun in 30 Metern Tiefe auf Grund liegen. Ob und wann es geborgen werden soll, ist noch unklar.

„Die Ursache für das Kentern ist uns nicht klar. Es waren am Sonntag viele Segler auf dem See unterwegs, aber es hat ansonsten keine Zwischenfälle gegeben“, sagte Robert Edeneicher von der Wasserrettung in Unterach. So viel steht derzeit fest: das Holz-Segelboot war am Sinken, die beiden Insassen konnten von einem anderen Boot aufgenommen und in Sicherheit gebracht werden. Das Boot versank in den Fluten. „Wir haben es mit einem Echolot geortet, es befindet sich in circa 30 Metern. Der See ist an dieser Stelle nicht so tief“, schilderte der Wasserretter. Die Einsatzkräfte wurden um 16.30 Uhr alarmiert. Die beiden in Not geratenen Segler wurden zum Yachtclub Attersee zurückgebracht, von wo sie aufgebrochen waren.

Jener Segler, der das Duo gerettet hatte, hatte auch mit einer Uhr eine GPS-Markierung gesetzt. „Wir warten auf die Auswertung, dann wird entschieden, ob das Boot geborgen wird“, sagt Edeneicher.

