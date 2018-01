Attersee: Grundstück um 18 Millionen Euro wechselt Besitzer

SANKT GILGEN/UNTERACH. Milliardär Andlingers Stiftung verkaufte 29.000 Quadratmeter in Edel-Lage in Burgau.

Die Villa Andlinger bleibt im Besitz des Milliardärs Bild: Thomas Leitner

Heimlich, still und leise hat eine der begehrtesten Liegenschaften am Attersee ihren Besitzer gewechselt. Im "Nobel-Eck" in Burgau gehören nun 29.000 Quadratmeter einem Kremser Immobilienentwickler, an dem Mitglieder der Unternehmerfamilie Turnauer beteiligt sind. Um 18 Millionen Euro wechselte die Liegenschaft, auf der früher ein Hotel und ein Campingplatz waren, ihren Besitzer.

Verkäufer ist der austroamerikanische Milliardär Gerhard Andlinger über eine Stiftung in Liechtenstein. Der Unternehmer, der etwa auch an der MCE profitierte, besitzt am Nachbargrundstück eine schlossartige Villa. Die Transaktion fand bereits im Sommer statt. Sie wurde, wie der "Gewinn" berichtet, erst jetzt bekannt.

Der Verkauf der früher touristisch genützten Liegenschaft nährt Hoffnung am Attersee. "Wir benötigen dringend Gästebetten. Im Juli und August sind wir hoffnungslos ausgebucht", sagt Georg Baumann, der Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Unterach am Attersee. Obendrein würden immer mehr kleine Vermieter aufhören. Auch Infrastruktur in Form eines Campingplatzes sei hoch willkommen.

Früher war dort auch ein Hotel

Das Seehotel Burgau, das auf der verkauften Liegenschaft stand und längst abgerissen ist, hatte 100 Betten. Ob das Immobilien-Gustostückerl künftig wieder für ein Hotel oder anderweitig touristisch genutzt werden soll, ist aber offen.

Eine Sprecherin des Käufers, die FMS Wertimmobilien in Krems, sagte auf Anfrage der OÖNachrichten, dass "es noch keine konkreten Pläne gibt" und man erst am Anfang der Entwicklung der Immobilie sei.

Um etwaigen Befürchtungen vorzubeugen, betone man aber bereits derzeit, "dass keine Zweitwohnsitze geplant sind". Vielmehr sei die Errichtung von Wohnungen beabsichtigt, die als Hauptwohnsitze genützt werden sollten. Ein Hotelbetrieb sei "definitiv nicht geplant", so die Sprecherin.

Die FMS Wertimmobilien GmbH & Co KG ist Insider am Attersee und bereits derzeit dort engagiert. Unternehmer Othmar Seidl, der hinter der FMS steht, hat vor einigen Jahren das ehemalige Hotel "Goldener Anker" im Herzen von Unterach erworben. Doch mit dem Baubeginn und mit einer Revitalisierung der touristischen Liegenschaft zieht es sich. Wie immer in guter Attersee-Lage geht es um Umbauten, die größer als der Bestand sind sowie die Errichtung von Wohnungen.

Käufer baut auch in Unterach

Nach Anrainerprotesten ist die FMS aber vom ursprünglichen Plan abgerückt. "Die Anrainer haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", formuliert es die FMS-Sprecherin, die namentlich nicht genannt werden will. Noch vor dem Sommer soll nun der "Goldene Anker" abgerissen werden und als abgespecktes Hotel mit Gasthaus und Wohnungen neu errichtet werden. Ein Baubeginn steht derzeit aber noch nicht fest.

Otto Kloiber, der Bürgermeister der Gemeinde St. Gilgen am Wolfgangsee, zu der Burgau gehört, war gestern nicht zu erreichen.

Grafik: Promis am Attersee

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema