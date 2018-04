Astrid Pöcherstorfer: Die schnellste Gastwirtin des Landes

Zu Fuß und auf dem Rennrad ist Astrid Pöcherstorfer kaum einzuholen.

Astrid Pöcherstorfer, „Olivi“-Wirtin und Obfrau des Welser Wirterings Bild: Privat

Die Welserin Astrid Pöcherstorfer ist regelrecht bewegungssüchtig. Der Gastronomin genügt es nicht, im Service jeden Tag viele Kilometer auf den Beinen zu sein. In ihrer Freizeit schwingt sie sich dann auch noch aufs Rad oder unternimmt lange Dauerläufe in der Umgebung von Wels.

Am Sonntag wird Pöcherstorfer wieder die Laufschuhe schnüren und beim Linzer Halbmarathon mitmachen. Dieselbe Wettkampfstrecke in ihrer Heimatstadt hat sie vor kurzem in der Frauenwertung für sich entschieden. Der achte Sieg in Folge ringt der schnellsten Gastwirtin Oberösterreichs folgende Bemerkung ab, die sie auch treffend charakterisiert: „Wenn man mit 47 Jahren noch an der Spitze ist, kann die Leistungsdichte nicht allzu hoch sein.“ Tiefstapeln gehört zu ihrem Naturell. Dennoch erzählt sie gerne über ausführliche Radtouren quer durch Europa. Vor zwei Jahren ging es von Kranska Gora in Slowenien über die Südtiroler Dolomiten und die Schweizer Alpen an den Lago Maggiore: „Alles in allem waren das 1000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter“, erklärt die drahtige Sportlerin.

Dass ihre Pizzeria namens „Olivi“ in der Altstadt als eines der ersten Lokale rauchfrei wurde, darf einen nicht weiter wundern. Die Mutter von zwei Kindern, die in zweiter Ehe mit Fritsch-Pharma-Vorstand Friedrich Pöcherstorfer verheiratet ist, tut viel für die eigene Gesundheit und die ihrer Mitarbeiter.

Dass sie neben ihrem beruflichen Engagement und dem Sport auch noch Zeit findet, ehrenamtlich als Obfrau des Welser Wirterings tätig zu sein, unterstreicht ihren unermüdlichen Charakter.

Kindheit und Jugend verbrachte Astrid im idyllischen Steyrling, wo sich ihre Liebe zur Natur entfalten konnte. Nach der Matura in Kirchdorf und dem Tourismus-Kolleg in Bad Leonfelden entschied sie sich für die Gastronomie. In Wels wurde sie ihre eigene Chefin. Um zur Ruhe zu kommen, „frisst“ sie Bücher „zum Hirnbaden“, wie sie sagt.

Übrigens. Ihre bombige Bestzeit im Halbmarathon beträgt flotte 1,34 Stunden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema