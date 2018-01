Asfinag hat bereits eine Million digitale Vignetten verkauft

WIEN. Erst 18 Tage nach Kauf gültig – Die Jahresvignette muss daher bis spätestens kommenden Sonntag erworben werden.

"Die digitale Vignette ist sehr gut am Markt angekommen", sagte Bernd Datler, Geschäftsführer der Asfinag Maut Service GmbH, gestern bei einer Pressekonferenz in Wien.

Im Vergleich zur herkömmlichen Klebevignette bringt die digitale zahlreiche Vorteile: Sie kann online erworben werden und eine Umregistrierung wegen Wohnortwechsels, Diebstahl oder auch Scheibenbruch oder Totalschadens des Wagens ist möglich, wenn das Kennzeichen gleichbleibt.

26 Millionen Vignetten pro Jahr

Denn die digitale Vignette ist an die Nummerntafel gebunden. Außerdem entfällt das Aufkleben auf die Windschutzscheibe sowie das Herunterkratzen. Erleichterungen gibt es auch für Besitzer von Wechselkennzeichen, denn die digitale Vignette gilt für bis zu drei Fahrzeuge.

26 Millionen Stück an Jahres-, Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten verkauft die Asfinag pro Jahr, rund vier Millionen davon sind Jahresvignetten. Damit ist bereits eine von vier verkauften Vignetten eine digitale. Bis 31. Jänner gilt noch die 2017er-Vignette, ab 1. Februar nur noch die 2018er-Vignette in Kirschrot.

18-tägige Rücktrittsfrist

Bereits am Montag ist es für den Kauf der digitalen Vignette zu spät. Denn bei Online-Kauf haben Kunden ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen. Der Rücktritt ist per Mail oder per Post möglich, weshalb weitere drei Tage für einen möglichen Postweg berücksichtigt werden. Auch der Tag des Kaufs zählt nicht dazu, weshalb eine Frist von 18 Tagen gilt. Ab dem Sommer soll die digitale Vignette auch in den Vertriebsstellen erhältlich sein.

Die Asfinag erwartet sich in den nächsten Tagen noch einen Ansturm beim Kauf der digitalen Vignette.

