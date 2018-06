Arbeitsunfall: 45-Jährigem wurde Finger abgetrennt

PUCKING. Einem Beschäftigten einer Firma in Pucking (Bezirk Linz-Land) wurde am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall ein Finger abgetrennt.

Der 45-Jährige arbeitete gerade an einer Tischkreissäge. Plötzlich kippte die frei stehende Maschine über die Außenkante der Werkbank. Der Arbeiter versuchte, sie aufzufangen und griff mit der Hand versehentlich in das laufende Sägeblatt. Der schwer verletzte Mann wurde vom Roten Kreuz versorgt und anschließend in den Med Campus III nach Linz gebracht.

1 Kommentar allesistmOOEglich (473) 22.06.2018 10:06 Uhr Dem Verunfallten alles erdenklich Gute!



Vorfälle wie dieser zeigen, dass wir uns (leider) die Kosten für AUVA und Arbeitsinspektorat nicht sparen dürfen. Die Kontroll- und Informationstätigkeit wie auch die Straftätigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden muss bestehen bleiben.



Keinesfalls darf es - wie von der Regierung geplant - dazu kommen, dass Unternehmen, die den Arbeitnehmerschutz vernachlässigen, dafür einen Mengenrabatt bekommen. Die wäre nämlich ein teilweise ein Verletzungs-/Tötungsrabatt! Antwort schreiben

