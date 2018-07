Arbeitsloser prügelte seine Hündin zu Tode

TRAUN. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land soll mit einem Gegenstand massiv auf seine vier Monate alte Staffordshire-Mix-Hündin eingeschlagen haben. Obwohl die Tierrettung die Hündin abholte, ist sie beim Tierarzt an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Der Vorfall an schwerer Tierquälerei ereignete sich bereits am Dienstag. Die Polizei hielt beim Beschuldigten, einem 20-jährigen Beschäftigungslosen, Nachschau. Er lebt mit seiner 21-jährigen Freundin in Traun.

Im Garten entdeckten die Polizisten eine einjährige Amstaff-Mischlingshündin. Sie war einbandagiert und ihr rechter Vorderfuß war eingegipst. Die Hündin wurde von der 21-jährigen Frau beaufsichtigt und soll einem 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Linz-Land gehören. Darüber hinaus lebt in dem Haushalt des mutmaßlichen Tierquälers eine drei Jahre alte Pitbull Hündin.

Der Beschuldigte gab gegenüber der Polizei mehrere unglaubwürdige Versionen an, wie es zu dem Beinbruch der einjährigen Hündin gekommen sein soll.

Die Polizisten informierten die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. Sie alarmierte die Tierrettung, die die beiden Hündinnen abholte. Der 20-jährige Arbeitslose wurde bei der Staatsanwaltschaft Linz sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wegen Tierquälerei angezeigt.

