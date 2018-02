Ansturm auf Volksbegehren

LINZ/WELS/WIEN. Nichtraucher-Initiative: Server des Innenministeriums abgestürzt.

Im Welser Magistrat herrschte am Freitag reger Andrang. Grund war das Volksbegehren für die Beibehaltung des Nichtraucherschutzes in der Gastronomie, für das man seit Donnerstag seine Unterstützungserklärungen abgeben kann. Über genaue Zahlen verfüge man nicht, die habe nur das Innenministerium.

In Steyr kamen bis Freitagvormittag etwa 90 Personen ins Magistrat, um zu unterschreiben. Im Linzer Bürgerservice bildeten sich lange Schlangen. Dies lag zum einen am großen Interesse, das die Linzer dem von der Wiener Ärztekammer und der Krebshilfe initiierten Volksbegehren entgegenzubringen scheinen, zum anderen an den technischen Problemen, die durch den Ansturm ausgelöst wurden.

Die hatte es bereits am Donnerstag gegeben, am Freitag meldete das Innenministerium schließlich, dass die Server zur Abwicklung des Volksbegehrens für zwei Stunden komplett abgestürzt waren.

"Vorsichtige Entwarnung"

Vorübergehend konnte man weder online noch auf Gemeinde- und Bezirksämtern in ganz Österreich seine Unterstützungserklärung abgeben, weil "alle auf das zentrale Wählersystem zugreifen müssen", so ein Sprecher des Innenministeriums.

Man bedaure das sehr, die Techniker würden mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeiten. Gegen Mittag gab es dann "vorsichtige Entwarnung".

