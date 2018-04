Angehende Soldatin holte Missen-Titel

Die 21-jährige Linzerin Daniela Zivkov ist die neue Miss Oberösterreich

Daniela Zivkov, 21, frisch gewählte Miss Oberösterreich und zukünftige Berufsoffizierin Bild: cityfoto.at

Am Sonntagabend wurde Daniela Zivkov im Casino Linz zur neuen Miss Oberösterreich gewählt, am Tag nach ihrem Sieg war sie schon um sechs Uhr am Morgen wieder auf den Beinen: „Interviews, ein Fotoshooting, und am Abend noch einen Auftritt im Fernsehen“, sagt die 21-Jährige, die zum ersten Mal in ihrem Leben an einem vergleichbaren Bewerb teilgenommen hat, und lacht.

So glamourös die Linzerin im Abendkleid mit glitzerndem Krönchen auf dem Kopf aussah – ihr Berufswunsch und ihre Hobbys fallen deutlich robuster aus: Die Linzerin ist angehende Berufsoffizierin, in ihrer Freizeit trainiert sie Boxen und Kickboxen.

„Das Heer hat mich schon als Kind fasziniert“, erzählt sie. „Später habe ich mich eingehend informiert, mir Unterlagen besorgt, mich lange mit Leuten vom Bundesheer unterhalten. Ich war immer sicherer: Das ist genau meins.“

Eigentlich hätte sie mit ihrer Ausbildung gerne schon vergangenen Herbst begonnen, bekam aber erst einen Platz für September 2018. Die Zeit bis dahin überbrückt sie mit Model- und Promotionsjobs. „Das macht mir einfach Freude. Make-up trage ich zwar kaum privat, aber dafür liebe ich es, mich schön zu kleiden.“

Mit dem Boxen hat sie vor drei Jahren begonnen. Dazu gebracht hat sie ihr Freund, der Thaiboxer David Brandl, der gleichzeitig ihr Trainingspartner ist. „Boxen ist das Beste. Man kann aufgestaute Wut und Ärger rauslassen. Es ist unglaublich anstrengend, aber hinterher fühlt man sich großartig“, erzählt Daniela Zivkov begeistert. Zusätzlich geht sie dreimal in der Woche laufen, um Kondition für das Heer aufzubauen.

Während sie sich auf ihre Ausbildung gezielt vorbereitet, lässt sie das Leben als Miss Oberösterreich erst einmal auf sich zukommen. Im Mai geht es ins Missen-Camp, um sich gemeinsam mit den Siegerinnen aus den anderen Bundesländern auf die Miss-Austria-Wahl im Sommer vorzubereiten. Und eines will Daniela Zivkov unbedingt noch nachholen: „Mit meiner Familie auf den Sieg anstoßen.“

