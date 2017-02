Andreas Riepl: Er setzt die Digitalisierungsoffensive um

Andreas Riepl aus Steyr leitet das neue Zentrum für E-Education an Schulen.

„Digitale Medien sind Teil unseres Lebens geworden. Es liegt in unserer Verantwortung als Lehrer, dass Schüler lernen, damit richtig umzugehen.“ Andreas Riepl, Leiter des Zentrums für E-Education an der PH OÖ Bild: hes

Zum Lehrberuf kam Andreas Riepl durch einen Zufall. Eine ehemalige Schulkollegin hatte ihn eingeladen, ihren Schülern in der Handelsakademie in Steyr über seine Erfahrungen mit seiner IT-Firma zu berichten. Dieser Unterrichtsbesuch vor 15 Jahren gefiel dem Steyrer so gut, dass er beschloss, selbst Lehrer zu werden. Noch heute unterrichtet er an der HAK in Steyr – und blieb dabei der Informatik treu. So entwickelte er mit Kollegen den Schwerpunkt Web-Technologie, in dem sich die Schüler unter anderem mit IT-Trends oder den Sozialen Medien beschäftigen.

Das Unterrichten ist mittlerweile aber nur noch ein kleiner Teil seiner Arbeit. Hauptberuflich leitet er seit Oktober das Bundeskompetenzzentrum für E-Education an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich – und ist damit für die Umsetzung der Digitalisierungsoffensive von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zuständig. Dieses Zentrum bündelt und koordiniert die digitale Unterrichtsarbeit aller Schulen in ganz Österreich. „Digitale Medien sind ein Teil unseres Lebens geworden. Es liegt in unserer Verantwortung, dass Schüler lernen, damit umzugehen“, sagt er. Wichtig sei aber, diese Medien mit Augenmaß im Unterricht einzusetzen.

Die digitalen Medien begeisterten den heute 49-Jährigen schon früh. Als der Zehnjährige mit seiner Familie für sechs Jahre in die USA nach Virginia zog, lernte er dort die Trends der Informationstechnologie hautnah kennen – und das ließ ihn nicht mehr los. Nach der HAK-Matura arbeitete er als Programmierer, studierte Wirtschaftsinformatik an der Linzer Kepler-Uni, bevor er sich mit einer IT-Firma selbständig machte. Dieses Unternehmen betreibt er heute noch mit acht Mitarbeitern, die Konzepte für das E-Learning entwickeln.

In seiner Freizeit liebt’s der Vater von drei Kindern (Danny, 24, Elisa, 21, Timon, 14) aber auch durchaus analog: Er gibt als Schlagzeuger den Rhythmus von gleich drei Bands vor.

