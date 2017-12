Andrang auf Skigebiete: "Top Verhältnisse"

OÖ. Idyllische Winterlandschaften, angenehme Temperaturen, traumhafte Pistenbedingungen auf den Bergen: Das ließen sich gestern viele begeisterte Wintersportler nicht entgehen.

Viele Skifahrer auf den Pisten. Bild: diva

Der Andrang auf die Skigebiete war riesig, in den befragten Skigebieten waren alle Pisten und Anlagen geöffnet.

"Die Schneebedingungen sind hervorragend, wir haben eine Kombination von Kompakt- und Naturschnee von der Berg- bis zur Talstation", sagt Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Hochficht Bergbahnen. "Wir waren gestern sehr gut besucht, alle sind von der neuen 10er-Gondelbahn begeistert."

Skifahren wie im Bilderbuch

Rund 10.500 Skifahrer waren in den Skigebieten Hinterstoder und Wurzeralm unterwegs. Helmut Holzinger, Chef der dortigen Bergbahnen, spricht von bilderbuchartigen Bedingungen. "Am Freitag war der schönste Tag seit Saisonbeginn, der Andrang war groß." Der Parkplatz war gegen elf Uhr ausgelastet, in der Früh war bei den Liften kurzfristig warten angesagt. "Wir sind bemüht, die Wartezeiten auch zu Spitzenzeiten minimal zu halten, auf den Pisten selbst hat sich der Besucherstrom gut verteilt."

Auch Josef Schrey, Betriebsleiter vom Kasberg, der beim Autoeinweisen am Parkplatz im Einsatz war, schwärmt: "Es liegt eine dünne Decke Pulverschnee, die Temperaturen sind angenehm, die Verhältnisse sind wirklich sensationell". Bis zu 3000 Besucher waren gestern auf den Pisten unterwegs. "Wenn das Wetter so wird, wie es die Prognosen vorhersagen, steht dem Skivergnügen am Wochenende nichts im Wege.

