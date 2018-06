"An Tunnelvariante führt kein Weg vorbei"

LINZ. Oberirdisch statt unterirdisch: Der LRH empfiehlt, die Trasse der zweiten Schienenachse durch Linz zu überdenken - Stadtpolitiker weisen das zurück.

Oberirdisch ist kostengünstiger als unterirdisch: Aus diesem Grund empfiehlt der Landesrechnungshof auch die Trassenführung der zweiten Straßen- bahnachse durch Linz kritisch zu hinterfragen.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) weist diese Forderung zurück; "Eine oberirdisch geführte Straßenbahn entlang der Gruber- bis hin zur Franckstraße würde den Individualverkehr in einem Ausmaß beschränken, dass der gesamtwirtschaftliche Schaden am Ende die Kosten für die Tunnelvariante übersteigen würde", sagt er.

Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) argumentiert ähnlich. Eine oberirdische Führung würde "nach Berechnungen der Experten nicht nur den Individualverkehr zum Erliegen bringen, sondern auch den gesamten busbetriebenen öffentlichen Verkehr".

Sehr wahrscheinlich ist für Hein aber, dass der Rechnungshofbericht "die Realisierung der Zweiten Schienenachse erheblich verzögern" wird.

Das wiederum hofft Luger nicht. Er appellierte gestern an alle Beteiligten, sich rasch mit den Argumenten und Empfehlungen des Rechnungshofes auseinanderzusetzen. Der Rechnungshof-Bericht dürfe jedenfalls kein Grund sein, "eine nachhaltige Verkehrslösung für den Zentralraum weiter zu verzögern oder gar zu verhindern".

Anbindung ins Mühlviertel

Was zu verbessern sei, solle verbessert werden. Doch müsse das schnell gehen, um nicht Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Politik zu verspielen, so Luger weiter. Denn man sei der Bevölkerung im Wort, dass "wir eine nachhaltige Verkehrslösung für den Zentralraum zustande bringen". Die Zweite Schienenachse durch Linz sei das Herzstück für diese Verkehrslösung, bei der die Anbindungen ins Mühlviertel (die Mühlkreisbahn, die Regiotram nach Pregarten, die Sumerauerbahn) wie Hauptschlagadern ausstrahlen, so der Linzer Bürgermeister.

