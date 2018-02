Am Wochenende wird Wels zur Fahrrad-Hauptstadt

WELS. Fahrrad-Messe mit Mehrwert: Auch Verbandspräsident Paul Resch freut sich auf das von den OÖN präsentierte Bike-Festival

Spektakuläre Vorführungen sind Teil des Programms.

Herr und Frau Österreicher fahren immer öfter mit dem Rad, sei es in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder als sportliche Betätigung. Dem trägt eine internationale Fach-Messe am Samstag und Sonntag in Wels mit 40 Ausstellern und vielen Präsentationen Rechnung. Beim von den OÖN präsentierten Bike-Festival in Halle 21 am Messegelände dreht sich alles um die Fortbewegung auf zwei Rädern.

Knapp 400.000 Räder setzt die österreichische Industrie jährlich ab, Tendenz steigend. Was auch einen Tempomacher wie Paul Resch freut. Oberösterreichs Fachverbands-Präsident streicht den Mehrwert des Radfahrens hervor. "Es ist für die Volksgesundheit ein enormer Faktor. Und auch der Tourismus hat mittlerweile den Wert des Radfahrens erkannt. Wir sind Rad-Bundesland Nummer eins. Doch auf dieser Tatsache dürfen wir uns nicht ausruhen", sagt Resch.

"Wenn ich nur an die breiten, gut ausgebauten Radwege in Dänemark denke oder an Rad-Bahnen in anderen Ländern, wo Kinder sicher und zielführend den Sport erlernen, werde ich schon neidisch", sagt der Welser. Er freut sich auf die Fachmesse, bei der das in Wels beheimatete Profi-Rennrad-Team präsentiert wird.

Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. "Oberösterreich ist in puncto Radsport in der Führungsrolle", sagt Franz Steinberger. Der Lichtenberger ist Chef der Österreich-Rundfahrt und wird in Wels genauso vortragen wie der vierfache Sieger des "Race Across America", Christoph Strasser und Thomas Rohregger vom OK-Team der Rad-WM in Tirol. Dazu gibt es spektakuläre Vorführungen wie eine Trial-Show mit Weltmeisterin Nina Reichenbach.

