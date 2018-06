Am Montag drohen Zugsverspätungen und Ausfälle

LINZ. Betriebsversammlungen wegen 12-Stunden-Tag: Pendler müssen mit Verzögerungen im öffentlichen Verkehr rechnen.

Auch Zugausfälle sind am Montagfrüh möglich. Bild: OÖN

Die Arbeitnehmervertreter verschärfen ihre Proteste gegen die Einführung des 12-Stunden-Tages. Am Montag in der Früh werden in den großen Verkehrsbetrieben in Oberösterreich Betriebsversammlungen abgehalten. Pendler müssen daher mit Zugausfällen und Verzögerungen auch bei den Postbussen rechnen.

Bei den ÖBB finden die Versammlungen in der Zeit zwischen sechs und neun Uhr am Morgen statt. "Wir können nicht abschätzen, wie viele Mitarbeiter sich an den Versammlungen beteiligen. Wir tun aber das Möglichste, um einen reibungslosen Verkehr aufrechtzuerhalten", sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

Die ÖBB ersuchen die Fahrgäste, sich am Montagfrüh im Internet, etwa auf der Seite scotty.at, zu informieren, wie es mit dem Verkehr ausschaut. Auch wenn bei den ÖBB 12-Stunden-Schichten bereits möglich seien, habe die von der Bundesregierung geplante Arbeitszeitreform für die Eisenbahner "breiteste Auswirkungen", sagt ÖBB-Konzernbetriebsrat Roman Hebestreit mit Verweis auf die mögliche Einführung der 60-Stunden-Woche. Eine Betriebsversammlung wird Montagfrüh auch bei Stern & Hafferl, die u. a. die LiLo betreiben, abgehalten. "Wir rechnen momentan eher nicht mit Verzögerungen", hieß es aus dem Betrieb. Es könne aber sein, dass es zwischen Leonding und Linz zu Verzögerungen komme. Falls es zu Einschränkungen des Betriebs am Linzer Bahnhof komme, könnte es für die LiLo Probleme beim Einfahren geben. Bei der Linz AG versammelt sich die Belegschaft ab sieben Uhr früh, sagt Pressesprecherin Susanne Gillhofer. "Wir rechnen aus jetziger Sicht nicht mit Verzögerungen." Die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr seien nicht vorhersehbar, mit einem "fahrplanmäßigen Betrieb" könne erst "am späten Vormittag" gerechnet werden, sagt OÖVV-Sprecherin Martina Steininger.

Ein Fall von "höherer Gewalt"

Wer infolge der Zugverzögerungen zu spät in die Arbeit kommt, hat keine negativen Konsequenzen zu befürchten. "Gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen sind ein Fall von höherer Gewalt. Wer nicht anders als mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit pendeln kann und auch sonst alles Zumutbare unternommen hat, kann wegen der Verspätung nicht gekündigt werden", sagt der Linzer Anwalt Manfred Arthofer. (staro)

