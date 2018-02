Altstadt-Investor Walter Mayer verstorben

LINZ. Er war das Herz und die Seele der Linzer Altstadt und drehte sie beharrlich und mit ökonomischem Verstand in Richtung liebenswertes Wohn- und Einkaufsviertel. Freitag verlor Walter Mayer (67) den Kampf gegen den Krebs.

Walter Mayer Bild: haas

Der Investor hatte sich Jahre zuvor einen Namen als Vorstand des damaligen Agrarriesen AMF gemacht. Mayers Lebensmittelpunkt war die Altstadt, der er mit seiner Gattin Rosemarie, der Obfrau des Vereins "Altstadt neu", zu Glanz verhalf. Am Wochenende liebte Mayer das Landleben in St. Florian. Das Totengedenken findet Freitag um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt.

