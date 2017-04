Alter Fernseher implodiert: Ehefrau rettete kranken Mann aus den Flammen

WALDKIRCHEN. Bettlägeriger Innviertler und seine Gattin erlitten bei dem Brand Rauchgasvergiftung.

Die Stube wurde durch Rauch und Flammen schwer beschädigt. Bild: Matthias Lauber

In der Nacht auf Montag ist in der Stube eines Bauernhauses in Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding) ein Röhren-Fernsehgerät implodiert. Daraufhin stand das Zimmer in Brand. Die Ehefrau (58) konnte ihren an Parkinson erkrankten und auf den Rollstuhl angewiesenen Mann (69) aus der Stube retten. Die beiden Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

"Wahnsinn, was meine Mutter für Kräfte entwickelt hat", sagte der Sohn (23) des Ehepaares. Die 58-Jährige war gerade auf dem Dachboden, als sie einen "Tuscher" hörte, erzählte der 23-Jährige, der zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zuhause war. Der bettlägerige Mann befand sich nur rund zwei Meter von dem alten Fernseher entfernt, als das TV-Gerät implodierte. Die 58-Jährige eilte nach unten, und ihr gelang es, ihren Mann aus dem Zimmer in den sicheren Flur zu zerren und die Tür zu verschließen. "Das war sehr wichtig, denn sonst hätten sich Rauch und Feuer vermutlich auf die anderen Räume ausgebreitet", sagte Einsatzleiter Bernhard Haslböck von der Freiwilligen Feuerwehr Wesenufer. "Ich bin echt froh, dass nicht mehr passiert ist", sagte der Sohn. Der Fernseher in der Stube sei sicherlich schon 15 oder 20 Jahre alt gewesen, so der 23-Jährige.

Seine Eltern wurden mit der Rettung in das Klinikum in Grieskirchen eingeliefert. Insgesamt neun freiwillige Feuerwehren rückten ab 23.30 Uhr mit 108 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu bekämpfen. "Bei dem Haus handelt es sich um eine ehemalige Landwirtschaft, die ein wenig abgelegen ist. Wir haben daher weitere Feuerwehren nachalarmiert, um rasch eine Wasserleitung zusammenzubringen", sagte Einsatzleiter Haslböck.

Gutachter muss Ursache klären

Die Implosion eines Fernsehers sei nur bei alten Röhrengeräten, aber nicht bei modernen Flachbildschirmen möglich, sagt Manfred Hübsch von der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. In den alten Geräten befinde sich ein luftleerer Glaskolben. Sei die Bildröhre beschädigt, könne das Gerät implodieren. Wie es zu dem brenzligen Vorfall in Waldkirchen kam, steht noch nicht fest. Das TV-Gerät könnte bereits vor der Implosion in Brand geraten sein. Ein Sachverständiger werde die Ursache klären, sagte Hübsch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema