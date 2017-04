Alte Dame geschlagen und gefesselt: Ihr Gärtner steckte hinter Raubkomplott

LEONDING. Überfall geklärt: Täter spionierte 78-Jährige jahrelang aus, Komplize noch auf der Flucht.

Über den Balkon verschafften sich die Täter Zutritt zur Wohnung. Bild: Erwin Wodicka

Es war vier Uhr früh, als sie plötzlich in ihrem Wohnzimmer standen. Drei Männer, großgewachsen, mit Sturmhauben maskiert und mit Messer bewaffnet. Sie schlugen wie wild auf sie ein, fesselten sie und ihren 38-jährigen Mitbewohner und verwüsteten anschließend die Wohnung.

Was eine 78-jährige Pensionistin aus Leonding im August des vergangenen Jahres über sich ergehen lassen musste, war auch für erfahrene Kriminalisten nur schwer zu verdauen – die OÖN haben berichtet. Was die gutgläubige Frau damals noch nicht wusste: Der Anstifter des Überfalls war jahrelang an ihrer Seite.

300.000 Euro Bargeld erhofft

Obwohl die Tat alles andere als alltäglich war, ist sie ein Kriminalfall, wie er im Buche steht: Der Täter war ihr Gärtner.

Der 48-jährige arbeitslose Mazedonier hatte über mehrere Jahre hinweg den Schrebergarten der Pensionistin betreut und sie dabei immer wieder mit höheren Bargeldbeträgen beobachtet. "Der Täter kam zur Annahme, dass er bei einem Raub bis zu 300.000 Euro erbeuten könnte", sagt Gottfried Mitterlehner, Chef des Landeskriminalamts. Der Täter gewann das Vertrauen der Frau, die für ihre Großzügigkeit bekannt war und nächtigte sogar in ihrer Wohnung, bevor er seine rumänischen Komplizen auf den Plan rief. Gemeinsam spionierten sie tagelang den Außenbereich der Leondinger Wohnung aus und kamen zum Entschluss, den Raub über den Balkon im zweiten Stock durchzuführen.

"Die Frau hatte großes Glück"

Am 14. August 2016, mitten in der Nacht, drangen drei der Männer mithilfe einer selbstgebauten Leiter in die Wohnung ein. Sie fesselten die 78-Jährige derart brutal, dass sie sogar um ihr Leben bangen musste. "Die Frau hatte großes Glück. Wäre sie aufgestanden, hätte sie sich selbst stranguliert", sagt Philip Christl, Sprecher der Linzer Staatsanwaltschaft. Ihr Mitbewohner, ein Asylwerber aus der Mongolei, konnte die Frau schließlich befreien. Der erhoffte Coup gelang den brutalen Räubern nicht: Sie flüchteten mit zwei Ringen, einem Mobiltelefon und 3200 Euro Bargeld.

Das Landeskriminalamt konnte bis zum heutigen Tag fünf der sechs Tatverdächtigen festnehmen. Die Männer sind geständig. Ein 19-jähriger Rumäne, der aktiv am Überfall beteiligt gewesen sein soll, ist noch auf der Flucht. Nach ihm wird mittels Europäischem Haftbefehl gefahndet.

